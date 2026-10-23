Politico: Не менее 50 тыс. человек этим летом погибли в Европе из-за жары

Сильная и продолжительная жара этим летом в Европе стала одной из причин смерти по меньшей мере 50 тыс. человек.

Как передает Report, об этом пишет европейское издание Politico.

Ученые из Имперского колледжа и Лондонской школы гигиены и тропической медицины изучили 854 города в Европейском союзе, Соединенном Королевстве, Норвегии и Швейцарии, где проживает около 40% населения этих 30 стран.

Было установлено, что летом в этих городах было зафиксировано более 50 тыс. смертей, связанных с жарой, причем около 32 тыс. из них связаны с изменением климата. Отмечается, что такой вывод исследователи сделали на основании данных городов, "а значит, общее число умерших - с учетом сельских районов - еще больше".

Ученые также выявили, что нынешнее лето стало самым смертоносным в XXI веке, значительно превзойдя все предыдущие показатели.

"Две трети этих смертей связаны с изменением климата", - отмечает издание.