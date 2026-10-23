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    Politico: Не менее 50 тыс. человек этим летом погибли в Европе из-за жары

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 08:36
    Politico: Не менее 50 тыс. человек этим летом погибли в Европе из-за жары

    Сильная и продолжительная жара этим летом в Европе стала одной из причин смерти по меньшей мере 50 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом пишет европейское издание Politico.

    Ученые из Имперского колледжа и Лондонской школы гигиены и тропической медицины изучили 854 города в Европейском союзе, Соединенном Королевстве, Норвегии и Швейцарии, где проживает около 40% населения этих 30 стран.

    Было установлено, что летом в этих городах было зафиксировано более 50 тыс. смертей, связанных с жарой, причем около 32 тыс. из них связаны с изменением климата. Отмечается, что такой вывод исследователи сделали на основании данных городов, "а значит, общее число умерших - с учетом сельских районов - еще больше".

    Ученые также выявили, что нынешнее лето стало самым смертоносным в XXI веке, значительно превзойдя все предыдущие показатели.

    "Две трети этих смертей связаны с изменением климата", - отмечает издание.

    Аномальная жара Изменение климата
    "Politico": Avropada bu yay istilər səbəbindən azı 50 min nəfər ölüb
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