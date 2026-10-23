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    В результате бунтов в двух тюрьмах Эквадора погибли восемь заключенных

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 09:04
    В результате бунтов в двух тюрьмах Эквадора погибли восемь заключенных

    По меньшей мере восемь заключенных погибли в результате бунтов в двух тюрьмах в Эквадоре.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила Национальная служба комплексного ухода за взрослыми, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI).

    "Были зафиксированы два бунта: в тюрьме Котопахи № 1 и в центре временного содержания под стражей Пичинча № 1", - говорится в тексте.

    В обоих пенитенциарных учреждениях погибло по четыре заключенных. Еще 10 человек пострадали.

    В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности, в связи с чем еще в середине июня президент страны Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в десяти провинциях и трех муниципалитетах.

    Эквадор Заключенные
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