В результате бунтов в двух тюрьмах Эквадора погибли восемь заключенных
Другие страны
- 23 октября, 2026
- 09:04
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По меньшей мере восемь заключенных погибли в результате бунтов в двух тюрьмах в Эквадоре.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила Национальная служба комплексного ухода за взрослыми, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI).
"Были зафиксированы два бунта: в тюрьме Котопахи № 1 и в центре временного содержания под стражей Пичинча № 1", - говорится в тексте.
В обоих пенитенциарных учреждениях погибло по четыре заключенных. Еще 10 человек пострадали.
В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности, в связи с чем еще в середине июня президент страны Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в десяти провинциях и трех муниципалитетах.
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