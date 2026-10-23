В результате бунтов в двух тюрьмах Эквадора погибли восемь заключенных

По меньшей мере восемь заключенных погибли в результате бунтов в двух тюрьмах в Эквадоре.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила Национальная служба комплексного ухода за взрослыми, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI).

"Были зафиксированы два бунта: в тюрьме Котопахи № 1 и в центре временного содержания под стражей Пичинча № 1", - говорится в тексте.

В обоих пенитенциарных учреждениях погибло по четыре заключенных. Еще 10 человек пострадали.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности, в связи с чем еще в середине июня президент страны Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в десяти провинциях и трех муниципалитетах.