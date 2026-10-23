Цена Brent превысила $114 за баррель впервые с мая
Энергетика
- 23 октября, 2026
- 06:23
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Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $114 за баррель впервые с 5 мая 2026 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 05:52 по бакинскому времени, стоимость Brent росла на 0,78%, до $114,05 за баррель.
К 06:01 стоимость Brent ускорила рост до $114,72 за баррель (+1,37%).
В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре повышалась на 3,93%, до $100,97 за баррель.
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