Цена Brent превысила $114 за баррель впервые с мая

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $114 за баррель впервые с 5 мая 2026 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 05:52 по бакинскому времени, стоимость Brent росла на 0,78%, до $114,05 за баррель.

К 06:01 стоимость Brent ускорила рост до $114,72 за баррель (+1,37%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре повышалась на 3,93%, до $100,97 за баррель.