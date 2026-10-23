"Brent" markalı neftin qiyməti may ayından bəri ilk dəfə 114 dolları ötüb
Energetika
- 23 oktyabr, 2026
- 06:25
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Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 2026-cı il mayın 5-dən bəri ilk dəfə bir barel üçün 114 dolları ötüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hərracların nəticələri göstərir.
Bakı vaxtı ilə saat 05:52-yə olan məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti 0,78% artaraq bir barel üçün 114,05 dollar təşkil edib.
Saat 06:01-də isə artım sürətlənərək 1,37%-ə çatıb və qiymət 114,72 dollara yüksəlib.
Eyni zamanda, noyabrda tədarük ediləcək "WTI" markalı neftin fyuçerslərinin qiyməti 3,93% artaraq bir barel üçün 100,97 dollara çatıb.
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