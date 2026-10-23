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    Reuters: У берегов ОАЭ произошел разлив нефти с танкера

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 08:43
    Reuters: У берегов ОАЭ произошел разлив нефти с танкера

    В ОАЭ зафиксировали разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды страны.

    Отмечается, что все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты до тех пор, пока специалисты не завершат оценку ситуации и не определят необходимые меры по обеспечению безопасности и защите морской среды.

    В публикации не уточняется, при каких обстоятельствах произошел разлив нефти и его точное количество.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), публикующий сводки об инцидентах с судами, за последние сутки не сообщал о каком-либо происшествии у берегов ОАЭ.

    "Reuters": BƏƏ sahillərində tankerdən neft sızması baş verib
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