Reuters: У берегов ОАЭ произошел разлив нефти с танкера

В ОАЭ зафиксировали разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды страны.

Отмечается, что все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты до тех пор, пока специалисты не завершат оценку ситуации и не определят необходимые меры по обеспечению безопасности и защите морской среды.

В публикации не уточняется, при каких обстоятельствах произошел разлив нефти и его точное количество.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), публикующий сводки об инцидентах с судами, за последние сутки не сообщал о каком-либо происшествии у берегов ОАЭ.