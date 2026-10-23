İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    "Reuters": BƏƏ sahillərində tankerdən neft sızması baş verib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 08:54
    Reuters: BƏƏ sahillərində tankerdən neft sızması baş verib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Ümmül-Qeyveyn əmirliyinin sahillərində tankerdən neft sızması qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi ölkənin İqlim Dəyişikliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, mütəxəssislər vəziyyəti qiymətləndirib təhlükəsizliyin təmin edilməsi və dəniz mühitinin qorunması üçün zəruri tədbirləri müəyyənləşdirənədək Ümmül-Qeyveyn əmirliyində bütün çimərliklər və sahilyanı ərazilər bağlanıb.

    Neft sızmasının hansı şəraitdə baş verdiyi və ətraf mühitə yayılan neftin dəqiq miqdarı barədə məlumat verilməyib.

    Gəmilərlə bağlı insidentlər haqqında məlumat yayımlayan Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Dəniz Ticarət Daşımalarının Koordinasiya Mərkəzi (UKMTO) isə son 24 saat ərzində BƏƏ sahillərində hər hansı hadisə barədə məlumat yaymayıb.

    Neft tankeri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)
    Reuters: У берегов ОАЭ произошел разлив нефти с танкера
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:43
    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru həbs edilib, yarım milyon manat mənimsəmədə təqsirli bilinir
    Digər
    09:43
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tur başlayır
    Komanda
    09:34
    Azərbaycanda gələn il bütün şəhər və rayonlar dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq
    Maliyyə
    09:33
    Azərbaycanın icmal büdcəsinin kəsirinin yuxarı həddi 5 % azaldılır
    Maliyyə
    09:29
    İnfantino: "Azərbaycan və Özbəkistan dünyanın ən yaxşı gənc futbolçularını qarşılamağa hazırlaşır"
    Futbol
    09:29
    İcbari Tibbi Sığorta Fonduna büdcədən ayırmalar 22 %-dən çox artırılır
    Maliyyə
    09:23
    Azərbaycan dövlət zəmanətlərinin yuxarı həddini 2 dəfə artırır
    Maliyyə
    09:21
    Salyanda kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
    Hadisə
    09:21
    UEFA reytinqi: Azərbaycan həftəni 24-cü pillədə başa vurub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti