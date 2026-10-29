İngiltərə Liqa Kuboku: "Liverpul" 1/8 finalda "Çelsi"ni məğlub edib
- 29 oktyabr, 2026
- 02:27
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"Liverpul" İngiltərə Liqa Kubokunun 1/8 final matçında penaltilər seriyasında "Çelsi"yə qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, görüşün əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
"Liverpul"un heyətində qolu Kodi Qakpo (43-cü dəqiqə) vurub, "Çelsi"dən isə Morqan Rocers (40, penaltidən) fərqlənib.
Penaltilər seriyasında "Liverpul" daha dəqiq olub - 6:5.
"Liverpul"un növbəti rəqibi püşkatmanın nəticələrinə əsasən müəyyənləşəcək. Daha əvvəl turnirin hazırkı qalibi "Mançester Siti", "Bredford Siti", "Bornmut", "Kristal Pelas", "Sanderlend" və "Arsenal"ı məğlub edən "Flitvud" dörddəbir finala yüksəlib. 1/8 finalın qalan "Everton" - "Nyukasl" matçı oktyabrın 29-da keçiriləcək.
İngiltərə Liqa Kuboku 1960-cı ildən keçirilir. Burada ölkə çempionatının dörd yüksək divizionundan olan klublar iştirak edir. Titulların sayına görə rekordçu yarışda 10 dəfə qalib gəlmiş "Liverpul"dur. Ötən mövsüm yarışda "Mançester Siti" qalib gəlib.