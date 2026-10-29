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    İngiltərə Liqa Kuboku: "Liverpul" 1/8 finalda "Çelsi"ni məğlub edib

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2026
    • 02:27
    İngiltərə Liqa Kuboku: Liverpul 1/8 finalda Çelsini məğlub edib

    "Liverpul" İngiltərə Liqa Kubokunun 1/8 final matçında penaltilər seriyasında "Çelsi"yə qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, görüşün əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

    "Liverpul"un heyətində qolu Kodi Qakpo (43-cü dəqiqə) vurub, "Çelsi"dən isə Morqan Rocers (40, penaltidən) fərqlənib.

    Penaltilər seriyasında "Liverpul" daha dəqiq olub - 6:5.

    "Liverpul"un növbəti rəqibi püşkatmanın nəticələrinə əsasən müəyyənləşəcək. Daha əvvəl turnirin hazırkı qalibi "Mançester Siti", "Bredford Siti", "Bornmut", "Kristal Pelas", "Sanderlend" və "Arsenal"ı məğlub edən "Flitvud" dörddəbir finala yüksəlib. 1/8 finalın qalan "Everton" - "Nyukasl" matçı oktyabrın 29-da keçiriləcək.

    İngiltərə Liqa Kuboku 1960-cı ildən keçirilir. Burada ölkə çempionatının dörd yüksək divizionundan olan klublar iştirak edir. Titulların sayına görə rekordçu yarışda 10 dəfə qalib gəlmiş "Liverpul"dur. Ötən mövsüm yarışda "Mançester Siti" qalib gəlib.

    Liverpul FK Mançester Siti FK Çelsi FK Arsenal FK
    "Ливерпуль" обыграл "Челси" в 1/8 финала Кубка английской лиги
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