Fərid Osmanov: "Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafında strateji baxış formalaşdırılıb"
- 23 noyabr, 2026
- 13:07
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Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın, süni intellektin, innovasiyaların inkişafı istiqamətində strateji baxış formalaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov Azərbaycan-İtaliya biznes forumu çərçivəsində panel müzakirələrdə deyib.
"Bu gün rəqəmsal transformasiya və süni intellekt, ümumilikdə innovasiya, kibertəhlükəsizlik həm də bütün təchizat zənciri prosesinə, həmçinin istehsalata, istehsalatdan başlayaraq ümumilikdə iqtisadi artıma böyük təsir göstərir. Beləliklə, sadə müşahidədən başlayaq. Bu gün qlobal dünyada iqtisadiyyatlar əsasən yalnız məhsul və xidmətlərin istehsalına və emalına deyil, həm də bu məhsul və xidmətlərin daha ağıllı, daha effektiv, daha səmərəli şəkildə necə istehsal edilməsinə, həmçinin innovasiya və ümumilikdə süni intellektin təsirinə diqqət yetirirlər. Beləliklə, ölkəmizdə də biz rəqəmsal infrastruktur, əlaqələndirmə, qarşılıqlı əməliyyat qabiliyyəti üzərində qurulmuş çox konkret təməl yaratmağa çalışırıq, həmçinin əsasən rəqəmsal bacarıqlara, insan resurslarına, səriştələrə və sairə diqqət yetiririk", - o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, burada əsas məntiq ölkə iqtisadiyyatını şaxələndirmək, onu daha davamlı, rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı etməkdir: "Burada da ölkə bir sıra strateji istiqamətləri qəbul edib. Əsas diqqət idarəetməyə yönəlib, ölkə daxilində hökumətin, idarəetmə çərçivəsinin necə qurulacağına, dövlət orqanları arasında daha effektiv əməkdaşlığın təmin edilməsinə, həmçinin insan resurslarının necə formalaşdırılacağına, infrastrukturun necə qurulacağına, həmçinin rəqəmsal transformasiyanın, süni intellektin tətbiqinin genişləndirilməsinə və ümumiyyətlə, bütün bu infrastrukturun kibertəhlükəsizlik mexanizmləri ilə necə qorunacağına aiddir".