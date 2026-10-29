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    "Ливерпуль" обыграл "Челси" в 1/8 финала Кубка английской лиги

    Футбол
    • 29 октября, 2026
    • 02:18
    Ливерпуль обыграл Челси в 1/8 финала Кубка английской лиги

    "Ливерпуль" победил в серии пенальти "Челси" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

    Как сообщает Report, основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

    У "Ливерпуля" гол забил Коди Гакпо (43-я минута), за "Челси" отличился Морган Роджерс (40, с пенальти).

    В серии пенальти точнее оказался "Ливерпуль" - 6:5.

    Следующий соперник "Ливерпуля" определится по итогам жеребьевки. Ранее в четвертьфинал вышли действующий победитель турнира "Манчестер Сити", "Бредфорд Сити", "Борнмут", "Кристал Пэлас", "Сандерленд" и "Флитвуд", обыгравший "Арсенал". Оставшийся матч 1/8 финала "Эвертон" - "Ньюкасл" пройдет 29 октября.

    Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Рекордсменом по числу титулов является "Ливерпуль", который побеждал в состязании 10 раз. В прошлом сезоне в соревновании победил "Манчестер Сити".

    ФК Ливерпуль ФК Челси Кубок Английской лиги
    İngiltərə Liqa Kuboku: "Liverpul" 1/8 finalda "Çelsi"ni məğlub edib
    44 filmi
    44 filmi

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