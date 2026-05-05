Эксперты из Азербайджана участвуют в конференции в Ереване

Эксперты из Азербайджана принимают участие в международной конференции "Ереванский диалог – 2026", проходящей в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

В мероприятии участвуют три эксперта из Азербайджана - Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов и Заур Шириев.

Они являются участниками инициативы "Мост мира", направленной на взаимодействие между представителями гражданского общества.