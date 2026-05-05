Эксперты из Азербайджана участвуют в конференции в Ереване
Внешняя политика
- 05 мая, 2026
- 12:43
Эксперты из Азербайджана принимают участие в международной конференции "Ереванский диалог – 2026", проходящей в Ереване.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
В мероприятии участвуют три эксперта из Азербайджана - Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов и Заур Шириев.
Они являются участниками инициативы "Мост мира", направленной на взаимодействие между представителями гражданского общества.
