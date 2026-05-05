Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Эксперты из Азербайджана участвуют в конференции в Ереване

    Внешняя политика
    • 05 мая, 2026
    • 12:43
    Эксперты из Азербайджана участвуют в конференции в Ереване

    Эксперты из Азербайджана принимают участие в международной конференции "Ереванский диалог – 2026", проходящей в Ереване.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    В мероприятии участвуют три эксперта из Азербайджана - Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов и Заур Шириев.

    Они являются участниками инициативы "Мост мира", направленной на взаимодействие между представителями гражданского общества.

    Фархад Мамедов Инициатива Мост мира Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Русиф Гусейнов Заур Шириев
    Azərbaycandan olan ekspertlər İrəvanda konfransda iştirak edirlər
    Azerbaijan represented at international conference in Yerevan

    Последние новости

    21:13

    Лавров и Рубио обсудили текущие связи между РФ и США

    В регионе
    21:11

    Трамп заявил о личном участии в переговорах с Ираном

    Другие страны
    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    Лента новостей