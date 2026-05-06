Австралия потратит свыше $7 млрд на увеличение запасов топлива и создания резервов

Австралия потратит 10 млрд австралийских долларов ($7,22 млрд) на увеличение национальных запасов топлива и создание постоянного государственного топливного резерва.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр Энтони Альбанезе в ходе пресс-конференции.

По его словам, расширение запасов и резервов в размере около 1 млрд литров (264 млн галлонов) обеспечат Австралии запасы топлива на суше как минимум на 50 дней, что защитит страну от будущих перебоев в поставках.

Австралия, которая импортирует около 80% топлива, с начала конфликта на Ближнем Востоке испытывает дефицит. Ее текущие запасы, рассчитанные примерно на 30 дней, основаны на резервах, поддерживаемых частными компаниями.

"В федеральный бюджет, который будет представлен на следующей неделе, войдет пакет мер по обеспечению топливной безопасности и устойчивости Австралии", - отметил Альбанезе.

Из общего объема пакета мер в размере 10 млрд австралийских долларов 3,2 млрд будут выделены на финансирование топливного резерва для увеличения долгосрочных поставок и хранения дизельного и авиационного топлива.