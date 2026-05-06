    Шахбазов и посол Британии обсудили зеленые энергопроекты

    Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и посол Великобритании Фергус Олд обсудили реализацию совместных нефтегазовых и "зеленых" энергетических проектов между двумя странами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, встреча состоялась в связи с завершением дипломатической миссии британского посла в Азербайджане.

    Шахбазов поблагодарил Олда за вклад в развитие азербайджано-британских отношений, в том числе сотрудничества в энергетической сфере.

    В ходе переговоров стороны обсудили реализацию совместных нефтегазовых и "зеленых" энергетических проектов, а также взаимодействие с британскими компаниями в рамках инициатив по созданию коридора "зеленой" энергии. Была подчеркнута удовлетворенность долгосрочным энергетическим партнерством между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с проведением в Баку очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

    Британская сторона также была приглашена к широкому участию в мероприятиях Бакинской энергетической недели.

    Пярвиз Шахбазов Фергюс Олд Энергетическое сотрудничество зеленые проекты Азербайджано-британские отношения
