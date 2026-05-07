Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Судно со вспышкой хантавируса на борту направилось к Канарским островам

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 00:14
    Судно со вспышкой хантавируса на борту направилось к Канарским островам

    Круизное судно MV Hondius, на борту которого выявлена вспышка хантавирусной инфекции, покинуло воды Кабо-Верде и направилось к Канарским островам Испании.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

    По данным агентства, судно должно прибыть в порт Гранадилья на острове Тенерифе через три дня. Ранее власти Кабо-Верде не разрешили лайнеру войти в акваторию порта столицы страны - Праи. В результате судно почти трое суток находилось на якорной стоянке у побережья.

    После проведения необходимых подготовительных мероприятий с борта MV Hondius были эвакуированы три человека – граждане Великобритании, Германии и Нидерландов – с подозрением на заражение хантавирусом. Они были доставлены в международный аэропорт Праи для последующей транспортировки специальными медицинскими рейсами в Нидерланды и на Канарские острова. Состояние двух эвакуированных оценивается как тяжелое.

    Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила о восьми подтвержденных случаях заражения хантавирусом среди лиц, находившихся на борту судна. Трое заболевших скончались.

    Министр здравоохранения ЮАР Аарон Мотсоаледи заявил, что южноафриканским специалистам удалось установить тип вируса, ставшего причиной летальных исходов. Речь идет о штамме "Андес", который способен передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

    Напомним, хантавирусы представляют собой семейство вирусов, естественными носителями которых чаще всего являются мелкие млекопитающие. У человека инфекция в тяжелых случаях может привести к поражению легких, сердечной недостаточности и геморрагической лихорадке.

    Заболевание хантавирусом Канарские острова Испания Великобритания Нидерланды Круизное судно
    Göyərtəsində hantavirus yayılan gəmi Kanar adalarına doğru yola düşüb

    Последние новости

    02:46

    Остан Гулсби: Война против Ирана все больше похожа на инфляционный шок

    Другие страны
    02:18

    Глава Минторга США не смог объяснить визит семьи на остров Эпштейна

    Другие страны
    01:49

    МИД Венесуэлы: Женевское соглашение остается единственной основой для урегулирования спора с Гайаной

    Другие страны
    01:06

    Лига чемпионов УЕФА: "Арсенал" встретится с "ПСЖ" в финале

    Футбол
    00:44

    Глава МИД Германии предложил реформировать ЕС по шести направлениям

    Другие страны
    00:14

    Судно со вспышкой хантавируса на борту направилось к Канарским островам

    Другие страны
    23:55

    WP: Иран поразил почти 230 военных объектов и техники США на Ближнем Востоке

    Другие страны
    23:41

    Трамп: Иран согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие

    В регионе
    23:36

    Макрон призвал стороны обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив

    Другие страны
    Лента новостей