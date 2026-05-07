Судно со вспышкой хантавируса на борту направилось к Канарским островам

Круизное судно MV Hondius, на борту которого выявлена вспышка хантавирусной инфекции, покинуло воды Кабо-Верде и направилось к Канарским островам Испании.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

По данным агентства, судно должно прибыть в порт Гранадилья на острове Тенерифе через три дня. Ранее власти Кабо-Верде не разрешили лайнеру войти в акваторию порта столицы страны - Праи. В результате судно почти трое суток находилось на якорной стоянке у побережья.

После проведения необходимых подготовительных мероприятий с борта MV Hondius были эвакуированы три человека – граждане Великобритании, Германии и Нидерландов – с подозрением на заражение хантавирусом. Они были доставлены в международный аэропорт Праи для последующей транспортировки специальными медицинскими рейсами в Нидерланды и на Канарские острова. Состояние двух эвакуированных оценивается как тяжелое.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила о восьми подтвержденных случаях заражения хантавирусом среди лиц, находившихся на борту судна. Трое заболевших скончались.

Министр здравоохранения ЮАР Аарон Мотсоаледи заявил, что южноафриканским специалистам удалось установить тип вируса, ставшего причиной летальных исходов. Речь идет о штамме "Андес", который способен передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

Напомним, хантавирусы представляют собой семейство вирусов, естественными носителями которых чаще всего являются мелкие млекопитающие. У человека инфекция в тяжелых случаях может привести к поражению легких, сердечной недостаточности и геморрагической лихорадке.