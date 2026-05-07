МИД Венесуэлы: Женевское соглашение остается единственной основой для урегулирования спора с Гайаной

    Венесуэла считает Женевское соглашение 1966 года ключевой правовой основой для урегулирования территориального спора с Гайаной вокруг региона Гайана-Эссекибо.

    Как сообщает Report со ссылкой не местные медиа, об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, возглавляющий делегацию страны на слушаниях Международного суда ООН в Гааге по иску Гайаны.

    По словам главы венесуэльского внешнеполитического ведомства, Каракас выступает за поиск решения путем прямого диалога между сторонами, без привлечения третьих структур. Он подчеркнул, что Венесуэла придерживается принципов суверенитета, мирной дипломатии и намерена отстаивать положения Женевского соглашения, подписанного в 1966 году.

    Хиль Пинто отметил, что Венесуэла не признает участие Международного суда ООН в рассмотрении данного территориального спора. По его утверждению, позиция Гайаны направлена на искажение исторических обстоятельств и легализацию колониального отчуждения спорной территории.

    Министр также отверг заявление властей Гайаны об инциденте на границе с Венесуэлой 4 мая, в результате которого, по данным Джорджтауна, был ранен гайанский военнослужащий. Хиль Пинто назвал эти утверждения "инсценировками" и заявил, что подобные заявления появляются на фоне международных процедур, связанных со спором вокруг Гайаны-Эссекибо.

    По его словам, единственным реальным путем урегулирования конфликта остается Женевское соглашение 1966 года, предусматривающее переговорный механизм между Венесуэлой и Гайаной.

