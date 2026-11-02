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    Трамп допустил помилование Маска и своих соратников в случае победы демократов на выборах

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 21:20
    Трамп допустил помилование Маска и своих соратников в случае победы демократов на выборах

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости заранее помиловать предпринимателя Илона Маска и своих соратников, если Демократическая партия получит контроль над Конгрессом и начнет их преследование.

    Как передает Report со ссылкой на New York Post, об этом американский лидер заявил в интервью журналистке Миранде Дивайн для подкаста Pod Force One.

    В ходе беседы журналистка предположила, что в случае победы на промежуточных выборах 3 ноября демократы могут попытаться арестовать Маска и национализировать его аэрокосмическую компанию SpaceX.

    Трамп назвал подобные предположения разговорами, однако подчеркнул, что при необходимости готов защитить предпринимателя и своих соратников.

    "Нам придется защитить этих людей", - сказал президент США.

    На вопрос о том, готов ли он прибегнуть к предварительному помилованию, Трамп ответил утвердительно.

    "Я сделаю это, если понадобится. Конечно", - заявил он.

    Американский лидер также напомнил, что его предшественник Джо Байден перед уходом с поста президента воспользовался правом предварительного помилования ряда лиц.

    Согласно законодательству США, президент вправе помиловать человека за федеральные преступления даже до предъявления ему официальных обвинений. При этом такое решение не защищает от судебного преследования на уровне отдельных штатов.

    Дональд Трамп Илон Маск SpaceX
    Demokratlar Konqresdə idarəetməni ələ alsa, Donald Tramp İlon Maskı həbsdən qoruyacaq
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