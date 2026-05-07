Лига чемпионов УЕФА: "Арсенал" встретится с "ПСЖ" в финале
Футбол
- 07 мая, 2026
- 01:06
Завершилась полуфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, немецкая "Бавария" на своем поле принимала французский "ПСЖ".
Первая встреча, прошедшая в Париже, завершилась победой "ПСЖ" со счетом 5:4.
В ответном матче счет открыли гости. Уже на 3-й минуте Усман Дембеле отличился и вывел свою команду вперед.
В конце встречи, на 90+4-й минуте, футболист "Баварии" Гарри Кейн забил ответный мяч, сравняв счет. Однако по сумме двух матчей именно "ПСЖ" стал командой, вышедшей в финал.
Отметим, что в другом ответном матче полуфинала английский "Арсенал" на своем поле минимально обыграл испанский "Атлетико Мадрид" и также обеспечил себе участие в финале.
Таким образом, в финале Лиги чемпионов УЕФА встретятся "Арсенал" и "ПСЖ".
