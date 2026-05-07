Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лига чемпионов УЕФА: "Арсенал" встретится с "ПСЖ" в финале

    Футбол
    • 07 мая, 2026
    • 01:06
    Лига чемпионов УЕФА: Арсенал встретится с ПСЖ в финале

    Завершилась полуфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, немецкая "Бавария" на своем поле принимала французский "ПСЖ".

    Первая встреча, прошедшая в Париже, завершилась победой "ПСЖ" со счетом 5:4.

    В ответном матче счет открыли гости. Уже на 3-й минуте Усман Дембеле отличился и вывел свою команду вперед.

    В конце встречи, на 90+4-й минуте, футболист "Баварии" Гарри Кейн забил ответный мяч, сравняв счет. Однако по сумме двух матчей именно "ПСЖ" стал командой, вышедшей в финал.

    Отметим, что в другом ответном матче полуфинала английский "Арсенал" на своем поле минимально обыграл испанский "Атлетико Мадрид" и также обеспечил себе участие в финале.

    Таким образом, в финале Лиги чемпионов УЕФА встретятся "Арсенал" и "ПСЖ".

    ФК Бавария Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Гарри Кейн ФК Атлетико
    UEFA Çempionlar Liqası: "Arsenal" finalda PSJ ilə qarşılaşacaq

    Последние новости

    02:46

    Остан Гулсби: Война против Ирана все больше похожа на инфляционный шок

    Другие страны
    02:18

    Глава Минторга США не смог объяснить визит семьи на остров Эпштейна

    Другие страны
    01:49

    МИД Венесуэлы: Женевское соглашение остается единственной основой для урегулирования спора с Гайаной

    Другие страны
    01:06

    Лига чемпионов УЕФА: "Арсенал" встретится с "ПСЖ" в финале

    Футбол
    00:44

    Глава МИД Германии предложил реформировать ЕС по шести направлениям

    Другие страны
    00:14

    Судно со вспышкой хантавируса на борту направилось к Канарским островам

    Другие страны
    23:55

    WP: Иран поразил почти 230 военных объектов и техники США на Ближнем Востоке

    Другие страны
    23:41

    Трамп: Иран согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие

    В регионе
    23:36

    Макрон призвал стороны обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив

    Другие страны
    Лента новостей