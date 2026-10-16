Главы МИД Азербайджана и Шри-Ланки обсудили усиление политического диалога

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Баку с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хератом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах азербайджано-шриланкийских отношений.

Была подчеркнута важность усиления политического диалога, продолжения регулярных межмидовских политических консультаций, взаимных визитов и связей на различных уровнях. Обсуждены возможности диверсификации двустороннего сотрудничества, особенно в сфере туризма, энергетики, образования, гуманитарного обмена и связей между двумя народами.

Отмечена важность расширения студенческого обмена, изучения стипендиальных возможностей и укрепления сотрудничества в сфере профессиональной подготовки дипломатов.

Министры также обменялись мнениями об итогах VII Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и председательстве Азербайджана в 2024-2026 годах. На встрече была подчеркнута важность укрепления многостороннего сотрудничества, продвижения диалога и взаимопонимания, а также развития доверия в Азии.