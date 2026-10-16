Azərbaycan və Şri-Lanka XİN başçıları ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər
- 16 oktyabr, 2026
- 15:33
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda Şri-Lankanın xarici işlər, xarici məşğulluq və turizm naziri Vijitha Herath ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN məlumat yayıb.
Nazirlər Azərbaycan-Şri-Lanka ikitərəfli münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və gələcək perspektivləri barədə geniş fikir mübadiləsi aparıblar.
Siyasi dialoqun gücləndirilməsinin, nazirliklərarası müntəzəm siyasi məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin, qarşılıqlı səfərlərin və müxtəlif səviyyələrdə əlaqələrin təşviqinin vacibliyini vurğulanıb. İkitərəfli əməkdaşlığın şaxələndirilməsi imkanları, xüsusilə turizm, enerji, təhsil, humanitar mübadilə və xalqlararası əlaqələr müzakirə olunub.
Tələbə mübadiləsinin genişləndirilməsi, təqaüd imkanlarının araşdırılması və diplomatların peşəkar hazırlığı sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib.
Nazirlər, həmçinin Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Sammitinin nəticələri və Azərbaycanın 2024–2026-cı illər üzrə sədrliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Görüşdə çoxtərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinin, dialoq və qarşılıqlı anlaşmanın təşviqinin, eləcə də Asiyada etimad quruculuğunun inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Tərəflər Azərbaycan-Şri-Lanka münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsində və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsində ortaq maraqlarını bir daha təsdiqləyiblər.
Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov met with Sri Lanka’s 🇱🇰 Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism, Vijitha Herath, in Baku. Ministers had a comprehensive exchange of views on the current state and future prospects of 🇦🇿-🇱🇰 bilateral relations, highlighting the importance of strengthening political dialogue, maintaining regular inter-ministerial political consultations, and promoting reciprocal visits and contacts at various levels. They explored opportunities to diversify bilateral cooperation, with particular focus on tourism, energy, education, humanitarian exchanges and people-to-people contacts. They also emphasized the importance of expanding student exchanges, exploring scholarship opportunities, and enhancing cooperation in the professional training of diplomats. Ministers also exchanged views on the outcomes of the 7th CICA Summit and Azerbaijan’s 2024–2026 Chairmanship, emphasizing the importance of strengthening multilateral cooperation, promoting dialogue and mutual understanding, and advancing confidence-building across Asia. They reaffirmed shared interest in further developing 🇦🇿🇱🇰 relations and strengthening cooperation in areas of mutual interest.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 16, 2026