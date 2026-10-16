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    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о необходимости вывести политические и экономические отношения между двумя странами на новый уровень.

    Как передает Report, об этом глава венгерского правительства сообщил на своей странице в Facebook по итогам встречи с украинским лидером в Брюсселе.

    "Мы сошлись во мнении, что установление политических и экономических отношений на новой основе отвечает интересам обеих стран", - отметил Мадьяр.

    По его словам, стороны также договорились продолжить двусторонние консультации на министерском уровне, уделяя особое внимание улучшению положения национальных меньшинств.

    Мадьяр приветствовал достигнутое между Венгрией и Украиной политическое соглашение об укреплении прав венгров Закарпатья, а также принятие украинским парламентом соответствующего закона об образовании национальных меньшинств.

    "Мы расценили это как первый шаг к восстановлению взаимного доверия", - подчеркнул он.

    Кроме того, премьер-министр Венгрии выразил солидарность с Украиной на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.

    "Венгрия готова использовать все возможные дипломатические средства для содействия скорейшему прекращению огня и установлению прочного мира", - заявил Мадьяр.

    Петер Мадьяр Владимир Зеленский Украина Венгрия
    Peter Madyar: Macarıstan və Ukrayna siyasi-iqtisadi münasibətləri yeni mərhələyə keçir
    Hungary, Ukraine agree to put bilateral relations on new footing
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