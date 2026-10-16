Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
- 16 октября, 2026
- 15:29
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о необходимости вывести политические и экономические отношения между двумя странами на новый уровень.
Как передает Report, об этом глава венгерского правительства сообщил на своей странице в Facebook по итогам встречи с украинским лидером в Брюсселе.
"Мы сошлись во мнении, что установление политических и экономических отношений на новой основе отвечает интересам обеих стран", - отметил Мадьяр.
По его словам, стороны также договорились продолжить двусторонние консультации на министерском уровне, уделяя особое внимание улучшению положения национальных меньшинств.
Мадьяр приветствовал достигнутое между Венгрией и Украиной политическое соглашение об укреплении прав венгров Закарпатья, а также принятие украинским парламентом соответствующего закона об образовании национальных меньшинств.
"Мы расценили это как первый шаг к восстановлению взаимного доверия", - подчеркнул он.
Кроме того, премьер-министр Венгрии выразил солидарность с Украиной на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.
"Венгрия готова использовать все возможные дипломатические средства для содействия скорейшему прекращению огня и установлению прочного мира", - заявил Мадьяр.