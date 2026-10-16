Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность

    Германия на следующей неделе планирует объявить о заключении соглашения о сотрудничестве с американским производителем микрочипов Nvidia для расширения применения искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

    По их данным, к реализации инициативы будут привлечены и другие партнеры, помимо Nvidia. Ожидается, что соглашение внесет значительный вклад в развитие промышленного искусственного интеллекта.

    Как ранее сообщила немецкая деловая газета Handelsblatt, сотрудничество предусматривает поддержку технологий физического ИИ, используемых для обучения роботов и беспилотных транспортных средств.

    Кроме того, соглашение будет способствовать разработке мощных моделей искусственного интеллекта для применения в промышленном секторе.

    Nvidia Искусственный интеллект (ИИ) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    20:30
    В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом Эбола
    Другие страны
    20:13
    Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек Арменией
    Внешняя политика
    20:04
    Видео
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войне
    Внутренняя политика
    19:57
    Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 году
    Другие страны
    19:42
    Джелал Чифтчи принес публичные извинения Азербайджану после объявления в розыск
    Внешняя политика
    19:35
    Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимой
    Другие страны
    19:26
    Фото
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    Социальная защита
    19:22
    Ильхам Алиев поздравил Национальный паралимпийский комитет с 30-летием основания
    Внутренняя политика
    19:14
    Украина ожидает поставки истребителей Gripen от Швеции в ближайшее время
    Другие страны
    Лента новостей