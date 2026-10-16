Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность

Германия на следующей неделе планирует объявить о заключении соглашения о сотрудничестве с американским производителем микрочипов Nvidia для расширения применения искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности страны.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По их данным, к реализации инициативы будут привлечены и другие партнеры, помимо Nvidia. Ожидается, что соглашение внесет значительный вклад в развитие промышленного искусственного интеллекта.

Как ранее сообщила немецкая деловая газета Handelsblatt, сотрудничество предусматривает поддержку технологий физического ИИ, используемых для обучения роботов и беспилотных транспортных средств.

Кроме того, соглашение будет способствовать разработке мощных моделей искусственного интеллекта для применения в промышленном секторе.