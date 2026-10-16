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    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека

    В Чехии в одном из ресторанов произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека.

    Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.

    Они доставлены в больницу с ожогами первой и второй степени. Обстоятельства и причины инцидента расследуются полицией.

    "Это был взрыв и возгорание внешнего обогревателя на террасе ресторана, которые были быстро потушены", - сказал представитель пожарной службы Мирослав Резач.

    По его словам, на место происшествия направлены пять бригад пожарников. Пожарные используют тепловизионную камеру для осмотра места происшествия.

    Пожар (возгорание) Чехия
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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