В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
В регионе
- 16 октября, 2026
- 15:31
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В Чехии в одном из ресторанов произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека.
Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.
Они доставлены в больницу с ожогами первой и второй степени. Обстоятельства и причины инцидента расследуются полицией.
"Это был взрыв и возгорание внешнего обогревателя на террасе ресторана, которые были быстро потушены", - сказал представитель пожарной службы Мирослав Резач.
По его словам, на место происшествия направлены пять бригад пожарников. Пожарные используют тепловизионную камеру для осмотра места происшествия.
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