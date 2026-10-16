В Чехии в результате взрыва пострадали три человека

В Чехии в одном из ресторанов произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека.

Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.

Они доставлены в больницу с ожогами первой и второй степени. Обстоятельства и причины инцидента расследуются полицией.

"Это был взрыв и возгорание внешнего обогревателя на террасе ресторана, которые были быстро потушены", - сказал представитель пожарной службы Мирослав Резач.

По его словам, на место происшествия направлены пять бригад пожарников. Пожарные используют тепловизионную камеру для осмотра места происшествия.