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    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования

    Армия
    • 16 октября, 2026
    • 15:48
    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования

    Азербайджан и НАТО обсудили перспективы развития сотрудничества в области военного образования.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    Отмечено, что 16 октября первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией НАТО, находящейся в нашей стране в рамках третьей встречи учебного курса "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнёрских стран" и учений по самооценке первого уровня.

    Генерал-полковник К.Велиев отметил особую значимость отношений между Азербайджаном и НАТО в подготовке профессиональных военных кадров, подчеркнув важность дальнейшего развития этого сотрудничества.

    В ходе встречи была отмечена важная роль НАТО в обеспечении мира и безопасности во всем мире, подчеркивалась значимость взаимных визитов, встреч, проводимых в различных форматах, учений и курсов.

    Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества с НАТО в сфере военного образования и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Североатлантический альянс (НАТО)
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    Azərbaycan və NATO arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
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    Azerbaijan, NATO discuss cooperation in military education
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