Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования

Азербайджан и НАТО обсудили перспективы развития сотрудничества в области военного образования.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечено, что 16 октября первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией НАТО, находящейся в нашей стране в рамках третьей встречи учебного курса "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнёрских стран" и учений по самооценке первого уровня.

Генерал-полковник К.Велиев отметил особую значимость отношений между Азербайджаном и НАТО в подготовке профессиональных военных кадров, подчеркнув важность дальнейшего развития этого сотрудничества.

В ходе встречи была отмечена важная роль НАТО в обеспечении мира и безопасности во всем мире, подчеркивалась значимость взаимных визитов, встреч, проводимых в различных форматах, учений и курсов.

Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества с НАТО в сфере военного образования и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.