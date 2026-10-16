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    Azərbaycan və NATO arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    • 16 oktyabr, 2026
    • 15:37
    Azərbaycan və NATO arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycan və NATO arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ​oktyabrın 16-da müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev "Tərəfdaş Ölkələrin Qabiliyyət Uyarlılığı Təşəbbüsü" təliminin 3-cü görüşü və 1-ci səviyyəli özünü qiymətləndirmə təlimi çərçivəsində NATO-nun nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    ​General-polkovnik K.Vəliyev peşəkar hərbi kadrların hazırlanmasında Azərbaycan ilə NATO arasında münasibətlərin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini və bu əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib.

    ​NATO-nun dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında böyük rola malik olduğu bildirilən görüşdə qarşılıqlı səfərlərin, müxtəlif formatlarda keçirilən görüşlərin, təlimlərin və kursların vacibliyi diqqətə çatdırılıb.

    ​Tərəflər həmçinin NATO ilə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.

    Azərbaycan-NATO münasibətləri Kərim Vəliyev
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    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования
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    Azerbaijan, NATO discuss cooperation in military education
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