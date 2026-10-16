Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и британская British Petroleum (BP) проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюртском регионе Узбекистана.

Как передает Report, об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с инвесторами.

"Для предложения иностранным партнерам подготовлены еще 128 блоков в других регионах", - сказал он.

По его словам, предварительные оценки показывают, что ресурсный потенциал этих блоков составляет 5,8 трлн кубометров газа и 560 млн тонн жидких углеводородов.

"Узбекистан не ограничивается внутренним энергетическим рынком. Проект поставок "зеленой" энергии в Европу через Каспийское море совместно с Азербайджаном и Казахстаном переходит в практическую стадию. Перспективными направлениями также определены Афганистан и рынки Южной Азии", - отметил Мирзиёев.

Напомним, 24 июля 2025 года министерством энергетики Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о разделе продукции (СРП), предусматривающее проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов в Устюртском регионе.

СРП предусматривает проведение геологоразведочных работ, разработку и добычу углеводородов на шести инвестиционных блоках Северного Устюрта: Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой. Британская BP присоединилась к соглашению с долей в 40%, приобретя по 20% у действующих партнеров - SOCAR и "Узбекнефтегаза", которым ранее принадлежало по 50%.