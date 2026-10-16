Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана операции по разминированию проводятся по установленным направлениям.

Об этом в комментарии корреспонденту Report в Агдаме заявил командир воинской части специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сулейман Гусейнов.

Он подчеркнул, что соответствующие отделения МЧС также активно участвовали в разминировании территорий и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов после окончания Отечественной войны:

"Операции по разминированию на освобожденных территориях ведутся по установленным направлениям. В настоящее время интенсивно ведутся работы на обозначенных нами территориях, где параллельно осуществляются также восстановительные и строительные работы".