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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана операции по разминированию проводятся по установленным направлениям.

    Об этом в комментарии корреспонденту Report в Агдаме заявил командир воинской части специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сулейман Гусейнов.

    Он подчеркнул, что соответствующие отделения МЧС также активно участвовали в разминировании территорий и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов после окончания Отечественной войны:

    "Операции по разминированию на освобожденных территориях ведутся по установленным направлениям. В настоящее время интенсивно ведутся работы на обозначенных нами территориях, где параллельно осуществляются также восстановительные и строительные работы".

    МЧС Азербайджана Освобожденные территории Азербайджана Операции по разминированию
    FHN-in hərbi hissə komandiri: Minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılır
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