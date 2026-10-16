Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
- 16 октября, 2026
- 15:24
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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана операции по разминированию проводятся по установленным направлениям.
Об этом в комментарии корреспонденту Report в Агдаме заявил командир воинской части специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сулейман Гусейнов.
Он подчеркнул, что соответствующие отделения МЧС также активно участвовали в разминировании территорий и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов после окончания Отечественной войны:
"Операции по разминированию на освобожденных территориях ведутся по установленным направлениям. В настоящее время интенсивно ведутся работы на обозначенных нами территориях, где параллельно осуществляются также восстановительные и строительные работы".