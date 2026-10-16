İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    FHN-in hərbi hissə komandiri: Minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılır

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 14:46
    FHN-in hərbi hissə komandiri: Minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılır

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılır.

    Bunu "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin komandiri Süleyman Hüseynov deyib.

    O, Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsində FHN-in müvafiq bölmələrinin də fəal iştirak etdiyini vurğulayıb:

    "Qeyd edim ki, azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılır. Hazırda tərəfimizdən müəyyən edilən ərazilərdə işlər intensiv şəkildə davam etdirilir. Bu ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri də paralel olaraq həyata keçirilir. Ərazilərdə məskunlaşan və ya səfər edən vətəndaşlara üz tutaraq mina, yaxud da partlamamış hərbi sursat, əraziyə xas olmayan şübhəli əşyalar aşkar etdikdə həmin əşyalara toxunmamalarını, dərhal FHN-in "112" qaynar telefon xəttinə məlumat vermələrini xahiş edirik".

    Minatəmizləmə fəaliyyəti İşğaldan azad edilmiş ərazilər Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    15:20
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1800-dən çox şəxs saxlanılıb - yenilənib
    Digər ölkələr
    15:17
    Florian Virts "Barselona"ya keçmək istəyir
    Futbol
    15:07
    Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcək
    Ekologiya
    14:59
    Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Xarici siyasət
    14:49
    Misirin Təhlükəsizlik Şurası Səudiyyə Ərəbistanına yardım barədə qərar qəbul edib
    Digər ölkələr
    14:32
    Arif Əsədov: "Hələ əvvəlki "Qarabağ"ı görmürük, "Neftçi"də isə yaxşı mənada dəyişikliklər var"
    Futbol
    14:31
    Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdır
    Region
    14:21
    Yaponiyada Takaiçi hökumətinə dəstəyin 50 %-dən aşağı düşdüyü bildirilib
    Digər ölkələr
    14:04
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti