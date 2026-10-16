Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"

Бывший наставник "Ливерпуля" и "Астон Виллы" Стивен Джеррард может стать новым главным тренером клуба из Чемпионшипа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на talkSPORT.

По данным источника, легендарный экс-футболист готов принять "Рексхэм", если получит предложение от клуба. В настоящий момент команда переживает не лучший период, поэтому не исключено увольнение главного тренера Фила Паркинсона. Однако Джеррард - не единственный кандидат. В списках "Рексхэма" также присутствует экс-рулевой "Фулхэма" Скотт Паркер.

После десяти туров "Рексхэм" занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на счету 11 зачетных баллов.