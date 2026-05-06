Трамп: Иран согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие
В регионе
- 06 мая, 2026
- 23:41
Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие.
Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
"Иран не может и не будет обладать ядерным оружием. Помимо прочего, он согласился с этим", - отметил Трамп.
