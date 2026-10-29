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    В Украине заявили о готовности обсуждать демилитаризованную зону в Донецкой области

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 00:50
    В Украине заявили о готовности обсуждать демилитаризованную зону в Донецкой области

    Украина готова обсуждать демилитаризованную зону в Донецкой области.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник Офиса украинского президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

    По его словам, Киев предлагает провести переговоры о скорейшем завершении войны, а также выступает за секторальное прекращение огня - в частности, в энергетике и на море.

    "Украина готова идти на компромисс. И, например, демилитаризованная зона на территории Донецкой области - не на всей, а на той части, которая находится вокруг линии боевого столкновения с обеих сторон, - может быть обсуждена на переговорах лидеров. Украина готовила это в качестве одного из предложений", - отметил Лещенко.

    Он подчеркнул, что Украина готова обсуждать сложные вопросы, однако решения, касающиеся украинских территорий, не могут приниматься без участия украинского руководства.

    Сергей Лещенко Российско-украинский конфликт Донецк (Украина)
    Ukraynanın Donetskdə silahsızlaşdırılmış zonaya dair müzakirəyə hazır olduğu bildirilib
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