"Интер Майами" на выезде в ответном матче первого раунда плей-офф МЛС проиграл "Коламбус Крю" и выбыл из турнира.

Как сообщает Report, встреча на стадионе ScottsMiracle-Gro Field завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

За "Коламбус" отличился на 90+2 минуте Сантьяго Родригес. Гости забить в сегодняшнем матче не смогли. Лионель Месси провел на поле весь матч.

Таким образом, "Интер Майами" проиграл в двухматчевом противостоянии 0:4 и покинул плей-офф. Для команды сезон окончен. Первая игра в серии была проиграна 0:3.

Напомним, что "Интер Майами" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, записав в свой актив 60 очков. "Коламбус Крю" занял седьмое место, набрав 47 очков.