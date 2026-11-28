"Интер Майами" с Месси проиграл "Коламбусу" и вылетел из плей-офф МЛС
Футбол
- 28 ноября, 2026
- 08:16
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"Интер Майами" на выезде в ответном матче первого раунда плей-офф МЛС проиграл "Коламбус Крю" и выбыл из турнира.
Как сообщает Report, встреча на стадионе ScottsMiracle-Gro Field завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
За "Коламбус" отличился на 90+2 минуте Сантьяго Родригес. Гости забить в сегодняшнем матче не смогли. Лионель Месси провел на поле весь матч.
Таким образом, "Интер Майами" проиграл в двухматчевом противостоянии 0:4 и покинул плей-офф. Для команды сезон окончен. Первая игра в серии была проиграна 0:3.
Напомним, что "Интер Майами" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, записав в свой актив 60 очков. "Коламбус Крю" занял седьмое место, набрав 47 очков.
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