Ограничения в работе системы спутниковой связи Starshield, используемой ВСУ, привели к огромным потерям беспилотников и отмене ряда операций.

Как передает Report, об этом пишет издание Kyiv Independent (KI) со ссылкой на двух украинских военных.

Один из украинских военных сообщил, что ограничения существенно повлияли на применение ударных беспилотников средней дальности, включая FP-2 компании Fire Point.

По словам собеседника KI, в ходе некоторых ударных операций потери беспилотников оказались "чрезвычайно высокими", а от других миссий пришлось отказаться полностью.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Би-би-си ранее подтвердил, что ограничения Starlink и Starshield для ВСУ сохраняются. Ранее в ноябре он призывал США и SpaceX снять их, утверждая, что они мешают защищать украинскую энергетическую инфраструктуру от российских беспилотников.