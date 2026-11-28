Жена бельгийского миллионера была поймана на краже в магазине в Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщает бельгийское издание HLN.

Несмотря на состояние в €3,8 миллиона, бельгийка, чья фамилия не раскрывается, попыталась покинуть магазин, взяв с собой около 15 товаров, лежавших на дне ее сумки. Она не отсканировала эти товары, общая стоимость которых превышала €366 евро, на кассе самообслуживания и, следовательно, не оплатила их.

Бдительный охранник остановил женщину на выходе и вызвал полицию. Жену бизнесмена арестовали и она наблюдала, как полицейские перевернули вверх дном ее машину и дом. После этого ей пришлось провести ночь в камере полицейского участка, отпустили ее только на следующий день после допроса в прокуратуре.

Женщина была признана виновной судом в Женеве, но отказалась принять приговор. Она подала апелляцию в Федеральный Верховный суд. В свою защиту женщина утверждала, что вообще не имела намерения красть. Она лишь хотела ненадолго выйти на улицу, чтобы достать банковскую карту из машины. Она якобы положила три предмета, которые держала в руках, обратно на полки, утверждая, что "совершенно забыла" о пятнадцати предметах в своей сумке.