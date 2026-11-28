Командующий Военно-морских сил (ВМС) Ирана адмирал Шахрам Ирани назвал военно-морскую блокаду Соединенных Штатов признаком провала и заявил, что в настоящее время ведутся операции по прорыву блокады.

Как передает Report, его слова приводит государственная телерадиокомпания IRIB.

"Морская блокада осуществляется до начала войны; если блокада осуществляется во время войны, это означает, что война проиграна", - сказал он.

Ирани при этом напомнил, что верховный лидер Ирана Мохаммад Али Хаменеи заявлял вооруженным силам, что географические ограничения больше не действуют при реагировании на американские атаки.

Адмирал отметил, что Соединенные Штаты обязаны осознать последствия этой директивы. Он подчеркнул, что у Ирана развязаны руки для выполнения поставленных задач.