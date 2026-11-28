Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об угрозе массовых взломах iPhone.

Как передает Report, об этом говорится в публикации главы платформы в соцсети Х.

По его словам, если iOS хотя бы немного устарела, все данные пользователя находятся под угрозой. Для атаки может быть достаточно простого открытия сайта. Telegram рассылает предупреждение всем пользователям старых версий системы.

В уведомлении мессенджера указано, что устаревшая версия iOS содержит уязвимости, подвергающие риску данные и учетные записи. Пользователям рекомендуется обновить операционную систему для защиты устройства. Павел Дуров опубликовал скриншот рассылки, подтвердив ее массовый характер.

Ранее Apple уже выпускала обновления для устранения подобных уязвимостей в браузерном движке WebKit. В марте 2025 года компания призвала установить iOS 18.3.2. По данным Apple, вредоносный веб-контент мог выходить за пределы изолированной среды браузера и использоваться в сложных атаках на конкретных людей.