Иран ведет активное строительство нового объекта на ранее неизвестном участке, расположенном между двумя важнейшими ядерными центрами страны в Исфахане и Натанзе.

Как передает Report, об этом сообщил вашингтонский Институт науки и международной безопасности (ISIS), ссылаясь на анализ новых спутниковых снимков.

По данным экспертов, Тегеран начал возведение защитного ограждения вокруг глубоко залегающего объекта в районе Бехджатабада - населенного пункта, находящегося примерно на полпути (в 65 км) между ядерными комплексом в Исфахане и горой Пикакс (недалеко от Натанза).

Натанз - крупнейший из известных иранских центров по обогащению урана. Он подвергался атакам со стороны США как в ходе скоротечного конфликта в июне 2025 года, так и после начала военных действий в феврале 2026 года.

В Исфахане, согласно заявлениям самого Ирана, расположен завод по обогащению урана - комплекс, включающий также химическую лабораторию, предприятие по производству ядерного топлива и цех по изготовлению центрифуг. Предполагается, что там же находится разветвленная сеть туннелей, где, по мнению наблюдателей, Тегеран, вероятно, хранит значительную часть своих запасов высокообогащенного урана.

Уран, обогащенный до 60%, значительно превышает уровни, необходимые для гражданских ядерных программ, и находится всего в одном техническом шаге от оружейного качества. По оценкам экспертов ООН, в распоряжении Ирана имеется около 440 кг урана, обогащенного до 60%.

По оценкам американского аналитического центра, после завершения строительства объект в районе Бехджатабада займет площадь примерно 49 кв. км, однако его точное назначение остается неясным.

На спутниковых снимках от 24 ноября 2026 года, проанализированных экспертами, видны несколько контрольно-пропускных пунктов, периметральное ограждение, как минимум четыре действующих входа в туннели, а также площадка, предназначенная, по всей видимости, для хранения взрывчатых веществ.

Эксперты не исключают, что этот объект может быть новой ракетной базой Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), поскольку его расположение и входы в туннели напоминают другие подобные сооружения в стране.

Между тем, в ISIS отметили, что строительство ведется необычайно быстрыми темпами, и "нельзя исключать, что объект связан с ядерной программой".

Эксперты института указывают, что Иран часто размещает свои особо важные ядерные объекты внутри гор или глубоко под землей: это затрудняет их поражение для противников Тегерана, а также осложняет сбор разведданных о том, для каких именно целей предназначены эти сооружения.