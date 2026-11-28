Мемуары бывшего президента США Джо Байдена "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America) провалились в продажах в США, несмотря на аванс автора в размере $10 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на New York Post (NYP), за первую неделю книгу купили всего 21 тыс. человек.

Книга объемом 480 страниц поступила в продажу 17 ноября. Рецензенты обнаружили в ней фактические неточности и недостаток критического осмысления событий, отмечает газета.

Бывшие помощники Байдена, опрошенные NYP, по-разному оценили низкие продажи книги. Один заявил, что экс-президент больше не вызывает интереса у публики. Другой выразил удивление результатами и предположил, что книгу выпустили из-за крупного аванса.

Продажи книги оказались значительно ниже показателей других книг бывших президентов-демократов. Мемуары Барака Обамы "Земля обетованная" разошлись тиражом более 800 тыс. экземпляров за первые сутки, за неделю продажи достигли миллиона экземпляров. Мемуары Билла Клинтона "Моя жизнь" разошлись тиражом в миллион экземпляров за две недели, отмечает газета.

New York Post также отметила низкие продажи книг бывшей первой леди Джилл Байден, экс-пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и сына экс-президента Хантера Байдена.