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    Трамп: Вэнс в письме Резаи предложил Ирану доставить медикаменты

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 01:49
    Трамп: Вэнс в письме Резаи предложил Ирану доставить медикаменты

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс в письме секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи предложил иранской стороне доставить медикаменты.

    Как передает Report, об этом американский лидер рассказал журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    Главу Белого дома попросили прокомментировать сообщения о том, что Вэнс направил Резаи письмо для возобновления переговоров между сторонами.

    "Нет, суть в том, что <...> им нужна помощь с медикаментами и прочим. Он (Вэнс - ред.) спросил меня, что я думаю об этом. Я сказал, что, если он хочет это сделать, то можно. По сути, речь идет о том, чтобы предоставить необходимое людям, которые нездоровы", - сказал Трамп.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Вэнс направил упомянутое письмо по указанию Трампа. Как утверждалось в публикации, вице-президент рассчитывал выяснить, достаточно ли у Тегерана и Вашингтона точек соприкосновения, которые позволили бы убедить президента не возвращаться к боевым действиям в ближайшие недели.

    Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Мохсен Резаи Переговоры между США и Ираном
    Tramp: Vens Rezaiyə məktubunda İrana dərman preparatları çatdırmağı təklif edib
    44 filmi
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