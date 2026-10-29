Сильное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке соседней с Токио префектуры Тиба.

Как передает Report, об этом сообщило Метеорологическое управление Японии.

Очаг землетрясения находился на глубине 50 км, подземный толчок ощущался и на северо-востоке Токио, угрозы цунами нет.

Сведений о пострадавших и ущербе не поступало.