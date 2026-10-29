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    Сильное землетрясение произошло в Японии

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 02:54
    Сильное землетрясение произошло в Японии

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке соседней с Токио префектуры Тиба.

    Как передает Report, об этом сообщило Метеорологическое управление Японии.

    Очаг землетрясения находился на глубине 50 км, подземный толчок ощущался и на северо-востоке Токио, угрозы цунами нет.

    Сведений о пострадавших и ущербе не поступало.

    Землетрясение Япония
    Yaponiyada güclü zəlzələ baş verib
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