Сильное землетрясение произошло в Японии
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 02:54
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке соседней с Токио префектуры Тиба.
Как передает Report, об этом сообщило Метеорологическое управление Японии.
Очаг землетрясения находился на глубине 50 км, подземный толчок ощущался и на северо-востоке Токио, угрозы цунами нет.
Сведений о пострадавших и ущербе не поступало.
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