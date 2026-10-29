Yaponiyada güclü zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2026
- 03:03
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Tokio ilə qonşu olan Çiba prefekturasının şimal-şərqində 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.
Zəlzələnin ocağı 50 km dərinlikdə yerləşib, yeraltı təkan Tokionun şimal-şərqində də hiss olunub, sunami təhlükəsi yoxdur.
Xəsarət alanlar və dəyən ziyan barədə məlumat daxil olmayıb.
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