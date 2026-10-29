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    Yaponiyada güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2026
    • 03:03
    Yaponiyada güclü zəlzələ baş verib

    Tokio ilə qonşu olan Çiba prefekturasının şimal-şərqində 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.

    Zəlzələnin ocağı 50 km dərinlikdə yerləşib, yeraltı təkan Tokionun şimal-şərqində də hiss olunub, sunami təhlükəsi yoxdur.

    Xəsarət alanlar və dəyən ziyan barədə məlumat daxil olmayıb.

    Zəlzələ Yaponiya
    Сильное землетрясение произошло в Японии
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