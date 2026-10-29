Гендиректор Радио и телевидения Сербии подала в отставку

Генеральный директор Радио и телевидения Сербии (РТС) Манья Грчич подала в отставку.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в заявлении на сайте РТС.

М. Грчич заявила, что приняла решение об отставке после тщательного рассмотрения условий, в которых в настоящее время работает общественный вещатель.

Она подчеркнула, что цель ее решения - создать условия для беспрепятственного продолжения деятельности учреждения.

Отметим, что Манья Грчич была назначена на должность генерального директора РТС 11 февраля этого года.