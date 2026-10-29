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    Гендиректор Радио и телевидения Сербии подала в отставку

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 01:02
    Гендиректор Радио и телевидения Сербии подала в отставку

    Генеральный директор Радио и телевидения Сербии (РТС) Манья Грчич подала в отставку.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в заявлении на сайте РТС.

    М. Грчич заявила, что приняла решение об отставке после тщательного рассмотрения условий, в которых в настоящее время работает общественный вещатель.

    Она подчеркнула, что цель ее решения - создать условия для беспрепятственного продолжения деятельности учреждения.

    Отметим, что Манья Грчич была назначена на должность генерального директора РТС 11 февраля этого года.

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