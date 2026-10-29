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    CENTCOM: Ормузский пролив полностью разминирован

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 00:13
    CENTCOM: Ормузский пролив полностью разминирован

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло сообщения иранской прессы о том, что коммерческие суда подрываются на морских минах при проходе через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации в аккаунте CENTCOM в соцсети X.

    "Все основные международно признанные маршруты прохода через Ормузский пролив очищены американскими силами от морских мин и остаются чистыми", - говорится в сообщении.

    Военные назвали ложными утверждения в иранской прессе, что коммерческие суда подрываются на морских минах в Ормузе.

    В CENTCOM также заявили, что тысячи коммерческих судов безопасно прошли по этим маршрутам и продолжают пользоваться ими.

    Ранее иранские информагентства, в том числе со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), неоднократно сообщали о том, что суда при проходе через Ормузский пролив подрывались на морских минах. Последнее такое сообщение появилось во вторник. При этом Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), публикующее сводки об инцидентах с судами, в ряде случаев сообщало о поражении таких бортов неустановленными снарядами.

    Ормузский пролив Центральное командование ВС США (CENTCOM) Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    CENTCOM: Hörmüz boğazı minalardan tamamilə təmizlənib
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