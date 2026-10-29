CENTCOM: Ормузский пролив полностью разминирован

Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло сообщения иранской прессы о том, что коммерческие суда подрываются на морских минах при проходе через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом говорится в публикации в аккаунте CENTCOM в соцсети X.

"Все основные международно признанные маршруты прохода через Ормузский пролив очищены американскими силами от морских мин и остаются чистыми", - говорится в сообщении.

Военные назвали ложными утверждения в иранской прессе, что коммерческие суда подрываются на морских минах в Ормузе.

В CENTCOM также заявили, что тысячи коммерческих судов безопасно прошли по этим маршрутам и продолжают пользоваться ими.

Ранее иранские информагентства, в том числе со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), неоднократно сообщали о том, что суда при проходе через Ормузский пролив подрывались на морских минах. Последнее такое сообщение появилось во вторник. При этом Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), публикующее сводки об инцидентах с судами, в ряде случаев сообщало о поражении таких бортов неустановленными снарядами.