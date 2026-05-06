    Макрон призвал стороны обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 23:36
    Франция глубоко обеспокоена продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке и ударами по судам в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    "Я выразил свою серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией и осудил необоснованные удары по гражданской инфраструктуре ОАЭ и нескольким судам. Все стороны должны снять блокаду Ормузского пролива без промедления и без условий. Необходимо на долгосрочной основе вернуться к режиму полной свободы судоходства, который действовал до конфликта", - написал он в соцсети X.

    Отметим, что ранее Франция направила в Красное море авианосец Charles de Gaulle, продемонстрировав готовность к обеспечению безопасности в Ормузском проливе. По мнению Макрона, международная миссия по обеспечению безопасности на данном маршруте будет носить нейтральный характер и может помочь вернуть доверие судовладельцев и страховщиков. Он добавил, что намерен обсудить перспективы такой миссии с американским лидером Дональдом Трампом.

    Эмманюэль Макрон Масуд Пезешкиан Франция Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив

