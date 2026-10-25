В Болгарии началось голосование на президентских выборах

В Болгарии стартовали президентские выборы, в которых принимают участие 27 кандидатов на пост главы государства.

Как передает Report, избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени).

Для голосования организовано более 12 тыс. избирательных участков. Право голоса имеют около 6,6 млн граждан. Болгары, проживающие за рубежом, также смогут принять участие в выборах - голосование проводится в 60 странах мира.

Избирательные участки завершат работу в 20:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени), после чего ожидается публикация первых неофициальных результатов.

Официальные итоги голосования планируется объявить 27 октября.

Президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Одновременно с главой государства граждане избирают вице-президента.