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    В Болгарии началось голосование на президентских выборах

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 09:24
    В Болгарии началось голосование на президентских выборах

    В Болгарии стартовали президентские выборы, в которых принимают участие 27 кандидатов на пост главы государства.

    Как передает Report, избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени).

    Для голосования организовано более 12 тыс. избирательных участков. Право голоса имеют около 6,6 млн граждан. Болгары, проживающие за рубежом, также смогут принять участие в выборах - голосование проводится в 60 странах мира.

    Избирательные участки завершат работу в 20:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени), после чего ожидается публикация первых неофициальных результатов.

    Официальные итоги голосования планируется объявить 27 октября.

    Президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Одновременно с главой государства граждане избирают вице-президента.

    Президентские выборы Болгария
    Bolqarıstanda prezident seçkiləri başlayıb
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