В Иране заявили, что Тегеран не допустит заход кораблей США в Персидский залив

Иранские войска не позволят кораблям американского флота войти в акваторию Персидского залива и проводить там операции.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи.

По его словам, любые попытки американского флота проводить там операции будут пресечены, а президенту США остается лишь "мечтать" о подобном сценарии.

Генерал также подчеркнул, что любое новое нападение на Иран со стороны США встретит решительный и мощный военный ответ. Он отметил, что опыт недавних боевых столкновений с США и Израилем позволил иранской армии значительно лучше подготовиться к отражению потенциальных атак в будущем.

Абдоллахи добавил, что решимость Тегерана оказывать сопротивление остается непоколебимой. Он также сделал акцент на техническом прогрессе, указав, что новая военная техника, разработанная и модернизированная иранскими специалистами, по своим характеристикам превосходит все предыдущие образцы.