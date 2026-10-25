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    В Иране заявили, что Тегеран не допустит заход кораблей США в Персидский залив

    В регионе
    • 25 октября, 2026
    • 06:12
    В Иране заявили, что Тегеран не допустит заход кораблей США в Персидский залив

    Иранские войска не позволят кораблям американского флота войти в акваторию Персидского залива и проводить там операции.

    Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи.

    По его словам, любые попытки американского флота проводить там операции будут пресечены, а президенту США остается лишь "мечтать" о подобном сценарии.

    Генерал также подчеркнул, что любое новое нападение на Иран со стороны США встретит решительный и мощный военный ответ. Он отметил, что опыт недавних боевых столкновений с США и Израилем позволил иранской армии значительно лучше подготовиться к отражению потенциальных атак в будущем.

    Абдоллахи добавил, что решимость Тегерана оказывать сопротивление остается непоколебимой. Он также сделал акцент на техническом прогрессе, указав, что новая военная техника, разработанная и модернизированная иранскими специалистами, по своим характеристикам превосходит все предыдущие образцы.

    Али Абдоллахи Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
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