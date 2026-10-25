"Интер Майами" с Месси проиграл "Нью-Йорк Ред Буллз" в МЛС

"Нью-Йорк Ред Буллз" в домашнем матче МЛС обыграл принимал "Интер Майами".

Как передает Report, встреча прошла в Хэррисоне на стадионе "Ред Булл Арена" и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забивали Эмиль Форсберг и автогол на счету бразильского полузащитника "Интер Майами" Каземиро.

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте. Также в этой встрече принимал участие Луис Суарес, который попал в стартовый состав.

В следующем матче МЛС "Нью-Йорк Ред Буллз" встретится с "Нью-Инглэнд Революшн". "Интер Майами" сыграет с "Цинциннати". Оба матча пройдут 29 октября.