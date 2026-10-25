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    "Интер Майами" с Месси проиграл "Нью-Йорк Ред Буллз" в МЛС

    Футбол
    • 25 октября, 2026
    • 06:42
    Интер Майами с Месси проиграл Нью-Йорк Ред Буллз в МЛС

    "Нью-Йорк Ред Буллз" в домашнем матче МЛС обыграл принимал "Интер Майами".

    Как передает Report, встреча прошла в Хэррисоне на стадионе "Ред Булл Арена" и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

    В составе победителей забивали Эмиль Форсберг и автогол на счету бразильского полузащитника "Интер Майами" Каземиро.

    Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте. Также в этой встрече принимал участие Луис Суарес, который попал в стартовый состав.

    В следующем матче МЛС "Нью-Йорк Ред Буллз" встретится с "Нью-Инглэнд Революшн". "Интер Майами" сыграет с "Цинциннати". Оба матча пройдут 29 октября.

    ФК Интер Майами Лионель Месси Каземиро
    "İnter Mayami" MLS-də "Nyu-York Red Bulls"a məğlub olub
    MiniBoss
    44 filmi

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