"İnter Mayami" MLS-də "Nyu-York Red Bulls"a məğlub olub
Futbol
- 25 oktyabr, 2026
- 06:45
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"Nyu-York Red Bulls" MLS-də "İnter Mayami"ni qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, oyun Harrisondakı "Red Bull Arena"da baş tutub və meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qarşılaşmada qələbə qolunu Emil Forsberq vurub, "İnter Mayami"nin braziliyalı yarımmüdafiəçisi Kazemiro isə avtoqol sahibi olub.
"İnter Mayami"nin argentinalı hücumçusu Lionel Messi oyunu ehtiyat oyunçular skamyasında izləyib və meydançaya 56-cı dəqiqədə daxil olub. Luis Suares də start heyətdə oynayıb.
"Nyu-York Red Bulls" növbəti MLS matçında "New England Revolution"la qarşılaşacaq. "İnter Mayami" isə öz növbəsində "Sinsinnati" ilə oynayacaq. Hər iki matç 29 oktyabrda keçiriləcək.
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