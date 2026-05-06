WP: Иран поразил почти 230 военных объектов и техники США на Ближнем Востоке

Иран нанес удары по 228 американским военным объектам и единицам техники на Ближнем Востоке с начала войны с США и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на газету The Washington Post, это значительно больше, чем признает Вашингтонская администрация.

По данным издания, с начала войны 28 февраля иранские удары затронули ангары, казармы, топливные хранилища, самолеты, а также радары, системы связи и ПВО на американских объектах в регионе. Из-за угрозы атак часть баз была признана слишком опасной для работы в обычном режиме, после чего командование США вывело большую часть персонала за пределы зоны поражения.

The Washington Post сравнила спутниковые данные иранских военных с показателями европейской спутниковой системы Copernicus Programme и снимками компании Planet Labs. Анализ показал, что 217 сооружений и 11 единиц техники на 15 американских военных объектах были серьезно повреждены или уничтожены.

По данным американских военных, с начала конфликта погибли семь военнослужащих США – шесть в Кувейте и один в Саудовской Аравии. Более 400 военных получили ранения, как минимум 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

По мнению экспертов, удары показали недооценку США возможностей Ирана, а также недостаточную готовность американских баз к современной войне беспилотников. Еще два чиновника сообщили газете, что США могут отказаться от размещения крупных контингентов на ближневосточных базах, хотя окончательное решение пока не принято.