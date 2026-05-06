Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    WP: Иран поразил почти 230 военных объектов и техники США на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 23:55
    WP: Иран поразил почти 230 военных объектов и техники США на Ближнем Востоке

    Иран нанес удары по 228 американским военным объектам и единицам техники на Ближнем Востоке с начала войны с США и Израилем.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Washington Post, это значительно больше, чем признает Вашингтонская администрация.

    По данным издания, с начала войны 28 февраля иранские удары затронули ангары, казармы, топливные хранилища, самолеты, а также радары, системы связи и ПВО на американских объектах в регионе. Из-за угрозы атак часть баз была признана слишком опасной для работы в обычном режиме, после чего командование США вывело большую часть персонала за пределы зоны поражения.

    The Washington Post сравнила спутниковые данные иранских военных с показателями европейской спутниковой системы Copernicus Programme и снимками компании Planet Labs. Анализ показал, что 217 сооружений и 11 единиц техники на 15 американских военных объектах были серьезно повреждены или уничтожены.

    По данным американских военных, с начала конфликта погибли семь военнослужащих США – шесть в Кувейте и один в Саудовской Аравии. Более 400 военных получили ранения, как минимум 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

    По мнению экспертов, удары показали недооценку США возможностей Ирана, а также недостаточную готовность американских баз к современной войне беспилотников. Еще два чиновника сообщили газете, что США могут отказаться от размещения крупных контингентов на ближневосточных базах, хотя окончательное решение пока не принято.

    Последние новости

    23:55

    WP: Иран поразил почти 230 военных объектов и техники США на Ближнем Востоке

    Другие страны
    23:41

    Трамп: Иран согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие

    В регионе
    23:36

    Макрон призвал стороны обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив

    Другие страны
    23:20

    ВМС США вывели из строя иранский нефтяной танкер в Оманском заливе

    Другие страны
    23:10
    Фото

    В Мингячевире завершился Фестиваль WUF13 - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    22:53

    Айхан Гаджизаде: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против Азербайджана

    Внешняя политика
    22:48

    Экс-президент Франции Саркози освобожден по УДО

    Другие страны
    22:34

    ЦАХАЛ ликвидировал командира спецподразделения "Радван" в Ливане

    Другие страны
    22:17

    Иран обратился к странам ООН с призывом в связи с Ормузским проливом

    В регионе
    Лента новостей