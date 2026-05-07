Глава Минторга США не смог объяснить визит семьи на остров Эпштейна

Министр торговли США Говард Латник в ходе закрытых показаний в комитете Палаты представителей не смог вспомнить, почему он вместе с семьей обедал на частном острове финансиста Джеффри Эпштейна.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, речь идет о визите, состоявшемся в 2012 году. По данным агентства, Латник, ранее возглавлявший компанию Cantor Fitzgerald, провел около двух часов за обедом с Эпштейном, несмотря на свои прежние публичные заявления о том, что после инцидента примерно в 2005 году решил избегать общения с ним.

Члены комитета сообщили, что Латнику неоднократно задавали вопрос о причинах поездки на остров. По словам конгрессмена-демократа Сухаса Субраманьяма, министр отвечал, что не помнит обстоятельств визита и не может дать четкого объяснения.

В то же время председатель Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, республиканец Джеймс Комер заявил, что Латник в целом был открыт в ходе добровольных показаний. По его словам, министр пояснил, что Эпштейн узнал о пребывании его семьи и друзей на отдыхе на Виргинских островах и пригласил их на обед.

Комер также отметил, что Латник в своем вступительном заявлении уточнил прежние сведения о контактах с Эпштейном. При этом глава комитета подчеркнул, что ложные показания Конгрессу являются уголовно наказуемым деянием.

Ранее опубликованные Министерством юстиции США материалы содержали электронную переписку, из которой следовало, что Латник посещал остров Эпштейна в 2012 году. В этих же документах фигурировали данные о приглашении Эпштейна на мероприятие по сбору средств в поддержку предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2015 году.

На февральских слушаниях Латник заявлял, что за 14 лет обменялся с Эпштейном примерно десятью электронными письмами и встречался с ним лишь несколько раз. Тогда он утверждал, что не поддерживал с финансистом каких-либо значимых отношений.

Напомним, Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину по обвинениям, связанным с вовлечением несовершеннолетней в проституцию. В 2019 году он был вновь арестован по федеральному делу о торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. В том же году Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, его смерть официально признали самоубийством.