    ABŞ ticarət katibi ailəsi ilə Epşteyn adasına səfərini izah edə bilməyib

    ABŞ ticarət katibi Hovard Latnik Nümayəndələr Palatasının komitəsi qarşısında qapalı qapılar arxasında ifadə verərkən, ailəsi ilə birlikdə maliyyəçi Ceffri Epşteynin şəxsi adasında niyə nahar etdiklərini xatırlaya bilməyib.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, səfər 2012-ci ildə baş tutub.

    Agentliyin məlumatına görə, əvvəllər "Cantor Fitzgerald"a rəhbərlik edən Latnik, 2005-ci ildə baş verən hadisədən sonra onunla əlaqə saxlamaqdan çəkindiyi barədə əvvəlki açıqlamalarına baxmayaraq, Epşteynlə təxminən iki saat nahar edib.

    Komitə üzvləri bildiriblər ki, Latnikdən adaya səfərinin səbəbləri barədə dəfələrlə soruşulub. Demokrat konqresmen Suhas Subrahmanyamın sözlərinə görə, nazir səfərin şərtlərini xatırlamadığını və dəqiq izahat verə bilmədiyini bildirib.

    Bu arada, Nümayəndələr Palatasının Nəzarət və Hökumət İslahatları Komitəsinin sədri, respublikaçı Ceyms Komer bildirib ki, Latnik könüllü ifadəsi zamanı ümumiyyətlə açıq danışıb. Komerin sözlərinə görə, nazir izah edib ki, Epşteyn ailəsi və dostlarının Vircin adalarındakı tətili barədə məlumat əldə edib və onları şam yeməyinə dəvət edib.

    Komer həmçinin qeyd edib ki, Latnik açılış nitqində Epşteynlə əlaqələri ilə bağlı əvvəlki açıqlamalara aydınlıq gətirib. Komitə sədri həmçinin Konqresə yalan danışmağın cinayət olduğunu vurğulayıb.

    ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin əvvəllər açıqladığı sənədlərdə Latnikin 2012-ci ildə Epşteynin adasına səfər etdiyini göstərən elektron poçtlar var idi.

    Bu sənədlərdə həmçinin Epşteynin Hillari Klintonun 2015-ci il kampaniyası üçün ianə toplama tədbirinə dəvəti barədə məlumatlar da yer alırdı.

