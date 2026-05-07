    Biznes
    • 07 may, 2026
    • 10:00
    Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana alüminium və taxıl göndərilib

    Bu gün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət 2 vaqon alüminium (ilk dəfə) və 9 vaqon taxıldan gedir.

    Məhsullar "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Biləcəri stansiyasından yola salınıb.

    Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 8 vaqondan ibarət, çəkisi 543 ton olan gübrə və 10 vaqondan ibarət, çəkisi 695 ton olan taxıl göndərilib.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC Alüminium tədarükü Taxıl tədarükü Ermənistan
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    Aluminum, grain sent from Russia to Armenia via Azerbaijan

